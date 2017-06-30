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Общество

Атамбаев: На водку граждане всегда деньги найдут, а на страхование 50 сомов нет

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, вручая сегодня ключи от новых квартир сотрудникам МЧС, призвал кыргызстанцев страховать свое жилье.

По его словам, климат меняется, и в республике участились чрезвычайные ситуации. «Мы запустили программу государственного страхования жилья. В сельской местности это стоит 50 сомов в месяц. Пачка сигарет или бутылка водки стоят дороже. На них граждане всегда деньги найдут. Застрахуйте жилье – и потом не придется переживать, где взять деньги на восстановление разрушенного в результате ЧС дома», – сказал президент.

Страховой полис в сельской местности стоит 600 сомов в год, в городской – 1,2 тысячи. При этом максимальное возмещение в селе составляет 500 тысяч сомов, в городе – 1 миллион.
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