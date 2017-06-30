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Общество

Суд по делу Аиды Саляновой отложили

Суд по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой отложили.

Решение принято сегодня. Журналистов на процесс так и не пустили. Позже Аида Салянова рассказала ИА «24.kg»,  что заседание отложено в связи с отсутствием ее адвоката Чинары Джакупбековой, у которой назначен процесс в другой судебной инстанции.

Суд продолжится 3 июля.

Напомним, Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, она в бытность министром юстиции в 2010 году продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР.
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