МУК & ФУГИ. Кому достанется пансионат «Асыл»?

С 2002 года идет ожесточенная борьба Международного университета Кыргызстана за пансионат «Асыл» в селе Сары-Ой. Фонд по управлению государственным имуществом мертвой хваткой вцепился в объект и утверждает, что университет владеет им более 20 лет незаконно.

ИА «24.kg» попыталось выяснить, почему на дверях пансионата висят замки, законно ли решение о передаче «Асыла» Министерству образования и науки и смогут ли учителя отдохнуть на побережье Иссык-Куля в своем доме отдыха.

Попытки отобрать «Асыл»

После ликвидации Министерства водного хозяйства в 1996 году пансионат «Волна» передали на баланс Международного университета Кыргызстана. Позже его переименовали в детский оздоровительный центр «Асыл».

Как утверждают владельцы пансионата, объект им достался в полуразрушенном состоянии. В 2002 году сделали ремонт, установили очистные сооружения. Тогда же постановлением правительства № 690 ДОЦ «Асыл» включили в программу приватизации. Фонд по управлению государственным имуществом создал комиссию для определения рыночной стоимости комплекса.

В 2003 году вышел закон об образовании, который запрещал передавать имущество образовательных организаций необразовательным. Сложилась ситуация, когда пансионат должны продать, но выставлять его на торги запрещалось, так как возникли противоречия с законом.

Тогда же МУК решили реорганизовать в Учебно-научно-производственный комплекс. Правительство согласилось передать ДОЦ некоммерческому образовательному учреждению «Виртуальная академия».

Спустя пять лет вышло распоряжение правительства о передаче пансионата Министерству юстиции. Начинаются судебные разбирательства. В 2009 году «Асыл» рейдерски захватили лица из окружения Бакиевых.

Около 3,5 гектара в селе Сары-Ой передали неизвестным, а оставшуюся территорию планировало забрать ЦАРИИ. В 2010 году Межрайонный суд Иссык-Кульской области вроде бы поставил точку в бесконечных попытках завладеть пансионатом, выдав исполнительный лист о передаче «Асыла» на баланс Виртуальной академии МУК. Но не тут-то было.

Конвульсии Фонда госимущества

Несмотря на решение суда, ФУГИ не спешил отдавать пансионат владельцам. Фонд попытался отдать дом отдыха местному айыл окмоту. В 2013 году он подает иск об отмене решения областного суда, касающегося передачи «Асыла» университету. Но проигрывает все тяжбы.

Дележ территории пансионата не прекращается. Территорию разбили на 10 участков, четыре из которых успели продать. Один участок каким-то чудом успел купить Шухрат Адильханович Алибакиев, находящийся в розыске по линии прокуратуры.

Как человек, находящийся в розыске с 2010 года, может купить участок на Иссык-Куле? Возмущает и то, что местные правоохранительные органы не наложили арест на участок. Шухрат Алибакиев является приближенным семьи Бакиевых и до сих пор числится учредителем строительной компании в Кыргызстане — ОсОО «Ривьера-Строй».

В заключении национальной юридической корпорации говорится, что решение судов вынесено в соответствии с законодательством, а в действиях чиновников ФУГИ усматриваются признаки преступления, подпадающего под статью 338 «Угроза или насилие в связи с досудебным производством» УК КР.

Передать нельзя забрать

В ФУГИ ИА «24.kg» представили свое видение происходящего. Приказом от 12 марта 2003 года № 21-п утверждена оценочная стоимость имущественного комплекса ДОЦ «Асыл» в 2 миллиона 206,7 тысячи сомов. Объект решили выставить на конкурс, а не реализовать напрямую некоммерческому образовательному учреждению «Виртуальная академия» учебно-научно-производственного комплекса «Международный университет Кыргызстана».

На сегодня стоимость пансионата не определена. В соответствии с пунктом 13 Положения об условиях и порядке приватизации государственной собственности оценочная стоимость объекта приватизации может быть принята, если с момента утверждения оценки до даты совершения сделки прошло не более 12 месяцев.

В 2003 году правительство сначала издало распоряжение о передаче пансионата в аренду с последующим выкупом, а в 2008-м другим распоряжением отменило первое.

Тогда появилась идея передать объект Министерству юстиции. Однако суд вынес решение в пользу МУКа. В правительстве признают, что Межрайонный суд Иссык-Кульской области удовлетворил иск университета о передаче пансионата.

Постановлением Верховного суда от 23 октября 2014 года определение судебной коллегии по административным и экономическим делам Иссык-Кульского областного суда от 13 января 2014 года оставлено в силе. Таким образом, оспорить решение Межрайонного суда Иссык-Кульской области от 12 февраля 2008 года по вновь открывшимся обстоятельствам не представилось возможным.

В ведомстве отмечают, что законодательство о приватизации государственной собственности не позволяет фонду осуществить реализацию ДОЦ «Виртуальной академии».

Несмотря на это, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков дает протокольное поручение передать пансионат в государственное управление. От заместителя руководителя аппарата правительства приходит письмо от 16 марта 2017 года № 16–10059, что Министерством экономики согласован с ФУГИ проект распоряжения о передаче комплекса «Асыл» в оперативное управление Министерству образования и науки…

Начинай сначала

В январе 2017 года в пансионат без ведома руководства МУК явились представители аппарата президента и ФУГИ, заявив, что решено передать ДОЦ «Асыл» Министерству культуры КР. Спустя месяц чиновники решили передать пансионат Министерству образования и науки.

Телефонограмма о создании межведомственной комиссии по передаче пансионата Минобразования поступает 13 июня. Однако представителей университета в нее не включили. 14 июня выходит распоряжение правительства и приказ ФУГИ о приеме-передаче имущества. При этом в документах не указан тот, кто же должен передавать ДОЦ. Остается загадкой, как ФУГИ передал пансионат Министерству образования, если объект не находился на его балансе.

Сразу же объявился новый директор, который потребовал документы и ключи от складов. Поняв, что ситуация накалилась до предела, министерские чиновники пригласили руководство МУКа на беседу.

Пока клерки делят шкуру неубитого барана, под угрозой срыва оказался туристический сезон. Никто из них не подумал, что путевки в «Асыл» уже продали, вот-вот начнут прибывать отдыхающие, а пансионат опечатан.