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Общество

В суде по делу Zanoza.kg прокурор перешил на «ты», обращаясь к Нарыну Айыпу

Сегодня состоялось сразу три судебных разбирательства по искам Генеральной прокуратуры к изданию Zanoza.kg. На одном из заседаний произошла словесная перепалка.

Адвокаты новостного портала ходатайствовали, чтобы в суд пригласили эксперта Госцентра судебно-медицинских экспертиз: в исковом заявлении часто упоминается его имя. Прокурор был против. В результате началась словесная перепалка. Прокурор Руслан Абдырахман перешел на повышенные тона, обращаясь к ответчику Нарыну Айыпу на «ты». Когда ему сказали, что журналисты снимают его на видео, он заявил, что ему все равно. В итоге судья ходатайство не удовлетворила.

Кроме того, главный редактор портала Zanoza.kg Дина Маслова распространила на своей странице в социальной сети «Фейсбук» видео с заседания, где рассматривается иск к изданию и известной правозащитнице Чолпон Джакуповой. Сначала прокурор вдруг предположил, что журналисты издания могли исказить слова юриста.

А затем выяснилось, что ущерб репутации главы государства был нанесен, даже несмотря на то, что сама Чолпон Джакупова в своем выступлении на круглом столе не произносила его имени.

Судебные заседания продолжатся завтра. Кроме того, на 3 июля назначено заседание в Ленинском районном суде. Там будут рассматривать исковое заявление генпрокурора в отношении Zanoza.kg и «Азаттык медиа». Речь идет о комментарии Омурбека Текебаева, который он давал по отдельности двум медиаресурсам о своей поездке на Кипр. Публикации выходили в январе 2017 года.
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