ЦИК зарегистрировал представителей кандидатов в президенты Кыргызстана Камилы Шаршекеевой и Турсунбая Бакир уулу. Решение об этом принято сегодня на заседании.

Рабочая группа рассмотрела вопрос о регистрации полномочных представителей этих двух кандидатов на должность президента страны и рекомендовала ЦИК вынести на голосование постановление о регистрации всех представителей и выдать им регистрационные свидетельства установленного образца.

Отмечено, что переданные документы соответствуют всем требованиям, и ЦИК не усмотрел оснований для отказа в регистрации.

Таким образом, временно не работающий Чынгыз Шаршекеев зарегистрирован уполномоченным представителем по выборам кандидата на должность президента КР Камилы Шаршекеевой.

Уполномоченными представителями по выборам кандидата на должность президента КР Турсунбая Бакир уулу стали Бакир Бакытбек и Жээнбек Бердикеев.

Вопрос по уполномоченному Камчы Савутову остается открытым, так как последний является главным специалистом Госфонда матрезервов при правительстве КР, то есть находится на госслужбе.

Как пояснила член ЦИК Гульнара Джурабаева, необходимо прояснить вопрос о конфликте интересов.

«Необходимо уточнить вопрос совмещения должности в госоргане со статусом уполномоченного по финансовым вопросам», — пояснила ИА «24.kg» Гульнара Джурабаева.