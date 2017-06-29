Аквапарк может появиться в Бишкеке. Мэр сказал

Прибрежную часть канала в южной части Бишкека застроят. Об этом стало известно сегодня на заседании Градостроительного совета.

На рассмотрение представлен проект детского развлекательного учебного центра с магазином и подземным автопаркингом на улице Сухэ-Батора. Проектировщик заявил, что участок 0,36 гектара находится в частной собственности. Однако при обсуждении выяснилось, что земля отдана в аренду.

«На пять лет выдан земельный участок в аренду. Канал находится на балансе Чуйводхоза. Мы просим часть канала, проходящего через территорию Бишкека, передать на баланс мэрии. В правительстве решают этот вопрос. Сейчас не стоит вопрос перебрасывания воды через Чуйскую область. На освободившейся земле можно построить аквапарк. 11 гектаров можно отдать в долгосрочную аренду», — сказал мэр Бишкека Албек Ибраимов.

Он добавил, что эта территория будет выглядеть хорошо, как набережная. Кроме того, нужно строить дороги.