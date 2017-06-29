Аквапарк может появиться в Бишкеке. Мэр сказал

Прибрежную часть канала в южной части Бишкека застроят. Об этом стало известно сегодня на заседании Градостроительного совета.
На рассмотрение представлен проект детского развлекательного учебного центра с магазином и подземным автопаркингом на улице Сухэ-Батора. Проектировщик заявил, что участок 0,36 гектара находится в частной собственности. Однако при обсуждении выяснилось, что земля отдана в аренду.
«На пять лет выдан земельный участок в аренду. Канал находится на балансе Чуйводхоза. Мы просим часть канала, проходящего через территорию Бишкека, передать на баланс мэрии. В правительстве решают этот вопрос. Сейчас не стоит вопрос перебрасывания воды через Чуйскую область. На освободившейся земле можно построить аквапарк.
Он добавил, что эта территория будет выглядеть хорошо, как набережная. Кроме того, нужно строить дороги.