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Общество

Мэр Бишкека поддерживает застройку жилмассива «Ак-Орго» высотками

Мэр Бишкека Албек Ибраимов поддерживает застройку жилмассива «Ак-Орго» высотками. Проект застройки рассматривали сегодня на заседании Градостроительного совета.

По проекту еще не определено, какое будет отопление в жилых домах «Ак-Орго». Возможно, будет построена собственная котельная. Не решен и вопрос с обеспечением жителей питьевой водой, не подведена канализация.

Градоначальник Албек Ибраимов призвал строителей поддержать проект. «Я за то, чтобы в «Ак-Орго» появились высотные здания. Если не начать там строить многоэтажки, коммуникации там никогда не появятся. Если есть проект у собственника, мы не должны мешать», — сказал он.
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