Госдеп США: Коррупция в Кыргызстане по-прежнему остается комплексной проблемой

Коррупция в Кыргызстане по-прежнему остается комплексной проблемой. Об этом говорится в опубликованном ежегодном докладе Государственного департамента США о торговле людьми.

Как отмечается в документе, НПО и международные организации сообщали, что сотрудники правоохранительных органов брали взятки, чтобы пострадавшие отказывались от исков, а иногда заранее предупреждали подозреваемых о рейдах. Торговцы людьми также могли избежать наказания, предлагая жертвам деньги за отказ от обвинений.

Специальный докладчик ООН по вопросам торговли детьми, детской сексуальной торговли и детской порнографии зафиксировал в докладе за 2013 год соучастие сотрудников правоохранительных органов в торговле людьми. Сотрудники милиции предположительно угрожали, занимались вымогательством, насиловали детей, ставших жертвами сексуальной торговли людьми. Однако правительство так и не расследовало это дело, как и не сообщило о расследовании, судебном преследовании или приговорах государственным служащим, замешанным в связанных с торговлей людьми преступлениях.

Тем не менее, говорится в документе, правительство Кыргызстана прилагает значительные усилия для того, чтобы соответствовать минимальным международным стандартам в борьбе с торговлей людьми.

Так, оно начало разработку нового национального плана действий на 2017–2020 годы и поправок для приведения статьи о борьбе с торговлей людьми в Уголовном кодексе в соответствие с международными стандартами.

Правительство утвердило критерии для выявления жертв, включая меры по предотвращению несправедливой криминализации жертв, и создало межминистерский орган для координации усилий по борьбе с торговлей людьми. Однако оно в значительной степени полагалось на НПО и международные организации для обучения сотрудников правоохранительных органов, которые по-прежнему не прошли обучение по выявлению жертв торговли людьми.

В докладе содержатся рекомендации для Кыргызстана:

— Тщательно расследовать и преследовать в судебном порядке государственных служащих, якобы замешанных в торговле людьми или совершающих злоупотребления и эксплуатацию жертв торговли людьми, а также осуждать и наказывать виновных.

— Расследовать и преследовать в судебном порядке подозреваемых в совершении преступлений, связанных с торговлей людьми, также осуждать и наказывать лиц, причастных к торговле людьми, чтобы большинство осужденных содержалось в тюрьме.

— Принять законодательство, соответствующее международному праву, для обеспечения преследования за проституцию несовершеннолетних.

— Активизировать усилия по выявлению жертв торговли людьми среди уязвимых групп, особенно лиц, занимающихся проституцией, и направлять жертв в службы защиты.

— Утвердить и внедрить руководящие принципы идентификации жертв и обучение должностных лиц их использованию.

— Проводить расследование случаев, когда дети могут быть жертвами торговли людьми.

— Усилить подготовку правоохранительных органов по вопросам торговли людьми, в том числе путем содействия усилиям международных организаций по подготовке полицейских, прокуроров и судей.

— Удостовериться, что выявленные жертвы торговли людьми освобождены от наказания за незаконные действия, совершенные, будучи жертвой торговли.

— Продолжать оказывать содействие НПО, оказывающим помощь жертвам.

«В 2016 году правительство инициировало восемь расследований по торговле людьми, включая пять случаев принудительной проституции и два случая принудительного детского труда. По пяти уголовным делам, в которых было девять жертв торговли людьми, осуждены 10 правонарушителей», — говорится в докладе.

Правительство поддерживало усилия по выявлению жертв торговли людьми и оказанию им помощи, а также работало над совершенствованием механизмов их идентификации. Основываясь на рекомендациях парламента, власти совместно с гражданским обществом и иностранными партнерами разработали стандартные оперативные процедуры для оказания помощи жертвам торговли людьми.

Правительство разработало поправки к закону о борьбе с торговлей людьми для реализации этих механизмов. Однако обновления не доработаны или не реализованы к концу отчетного периода.

Международные организации и НПО сообщили о помощи 86 жертвам в 2016 году, 68 из которых подверглись принудительному труду, 11 — торговле сексуальными услугами, а 7 — и тому, и другому. Одной из жертв был ребенок.

Сообщается, что усиленное взаимодействие полиции с международными и местными экспертами по торговле людьми привело к повышенной чувствительности сотрудников к детям, содержащимся в публичных домах. Вместе с тем остаются формальные письменные процедуры выявления и защиты потенциальных жертв торговли людьми, что увеличило уязвимость жертв к арестам и наказанию в ходе рейдов по публичным домам.

Как отмечается в докладе, в мае 2016 года правительство создало Координационный совет по миграции, который занимается в том числе вопросами борьбы с торговлей людьми. В состав совета входят представители аппарата президента, соответствующих министерств, международных организаций и НПО.

При поддержке международной организации продолжают работать два информационно-консультационных центра. Правительство продолжает предоставлять национальную бесплатную телефонную линию и служебные помещения для НПО, которые оказывают юридические консультации и помощь для трудоустройства за рубежом.

На горячую линию поступило 2 тысячи 997 звонков в 2016 году, что привело к выявлению трех жертв торговли людьми.

В докладе говорится, что в течение последних пяти лет Кыргызская Республика является страной происхождения, транзита и пункта назначения для жертв торговли людьми, а также для женщин и детей, подвергшихся сексуальной торговле. Взрослые мужчины — трудовые мигранты, работающие за границей, подвергаются наибольшему риску торговли людьми.

Мужчины, женщины и дети из Кыргызстана подвергаются принудительному труду в России и Казахстане и в меньшей степени — в Турции и других европейских странах, а также в республике, особенно в сельскохозяйственной, строительной и текстильной промышленности. Дети подвергаются принудительному труду на хлопковых полях, продаже и распространению наркотиков, в сфере перевозки грузов.

Женщины и девочки из Кыргызстана подвергаются сексуальной торговле за границей — в Турции, ОАЭ, Индии, России, Казахстане, Южной Корее и внутри страны.

Международные организации и НПО сообщали, что некоторые граждане Кыргызстана, присоединившиеся к экстремистам в Сирии, вынуждены оставаться там против своей воли. Рекрутеры обманывают других, в том числе несовершеннолетних, завлекая перспективной работой в Турции, однако позднее заставляют их воевать или подвергают сексуальному рабству в Сирии, говорится в докладе Госдепа США.