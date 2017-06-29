30 июня: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека, Чуйской и Таласской областей возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

9.00–18.00 — улицы Осмонкула, Кирпичная, район Карагачевой рощи;

9.00–17.00 — улицы Ахунбаева, Бакаева, жилмассив «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Кок-Джайык);

9.00–18.00 — жилмассив «Красный Строитель» (улицы Бельская, Наманганская, Адырская, Чон-Курганская, Гончарная, 2-я Гончарная, Красный Строитель, переулки Адырский и Гончарный);

15.00–17.00 — 3 микрорайон, дома №№ 20–28, 30;

9.00–18.00 — улицы Никитина, Осмонкула, проспект Жибек Жолу, №№ 214–216;

9.00–17.00 — улицы Тойгонбаева, Тимура Фрунзе, Горького, Фатьянова, Пушкина, Уметалиева, Руставели, 95, Можайского, Боталиева, переулки Снегиревский, Измайловский, Саруйский, Ужгородский.

В Чуйской области:

9.00–17.00 — села Гроздь, Верхний Ат-Баши, Пятилетка, Октябрьское (2-е отделение, улицы Пушкина, Калинина, Гагарина, Куйбышева) Аламудунского района;

9.00–17.00 — село Новопокровка (улицы Мичурина, Пушкина, Манаса, Строительная) Кантского района;

9.00–17.00 — села Саз (улица Набережная), Ак-Джол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Набережная, переулок Школьный), Кашка-Баш (улицы Исманова, Проектируемая, Виноградная) Сокулукского района;

9.00–17:00 — села Новониколаевка (улицы Энгельса, Пушкина, Западная, Ленина, Школьная, Комсомольская, Зеленая, Крупской, Луговая), Арал, Айдарбек, Ак-Башат Жайылского района;

9.00–17.00 — села Кегети, Чапаева, ущелье Кегети Чуйского района.

В Таласской области: