Российско-Кыргызский фонд выделит кредит заводу «Дастан»

Сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посетил ОАО «Транснациональная корпорация «Дастан». Об этом сообщает отдел информационной политики.

Глава государства ознакомился с деятельностью предприятия, осмотрел производственные помещения и образцы выпускаемой на заводе специализированной продукции, а также медицинской техники и товаров народного потребления.

Председатель правления ОАО «ТНК Дастан» Юрий Васильев рассказал о текущей работе завода и стоящих перед ним задачах по модернизации технологического процесса с учетом сложностей, связанных с недостаточностью оборотных средств.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул важность деятельности завода «Дастан», уникальность экспортируемой за рубеж специализированной продукции и поручил председателю правления Российско-Кыргызского фонда развития Кубанычбеку Кулматову оказать содействие в получении предприятием кредитных средств на модернизацию производственного процесса.