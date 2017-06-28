Бишкекчанка возмущена ситуацией на Чон-Арыкском кладбище

Жительница Бишкека возмущена ситуацией на Чон-Арыкском кладбище. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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«Могилы все в ужасающем состоянии, пройти к ним невозможно. Захоронения производятся на асфальте, мусор, грязь, пасутся лошади. Если места нужны для захоронения, можно продолжить взорвать горы, но не делать на дороге асфальтированной. Места продаются заранее, так что у вас просто не будет никакого шанса пройти к могилам», — написала пользователь.

Она сообщила, что могила ее мамы уменьшилась в размерах, ограду развернули, освобождая место для возведения памятника и оградки другому человеку.

«Они переставили мамину ограду, убрали бордюр, который мы сделали, чтобы вода не попадала, так что теперь нам не поставить памятник и скамейку», — написала она.

По данным бишкекчанки, дерево сломало чужую ограду, его не убирают, «места проданы на асфальте, пройти нельзя, хоронят людей даже в местах, где проходит вода в арыке».