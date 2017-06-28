Гарантийный срок альтернативной дороги Север — Юг составит 20 лет. Об этом во время пресс-тура рассказал помощник инженера проектного института «Кыргыздортранспроект» Эмильбек Атамбеков.

По его словам, в строительстве новой дороги впервые в Кыргызстане используют щебеночно-мастичный асфальтобетон. «Толщина асфальта составит 16 сантиметров, нагрузка на одну ось — 12 тонн, ширина дороги будет от 15 до 30 метров, то есть в населенных пунктах она будет четырехполосной, вне населенных пунктов — двухполосной», — сказал Эмильбек Атамбеков.

Напомним, общая протяженность альтернативной дороги Север — Юг составит 433 километра. Строительство начали в 2014 году, оно разделено на четыре фазы.