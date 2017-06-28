06:52
+30
USD 68.90
EUR 78.26
RUB 1.16
Общество

Гарантийный срок дороги Север — Юг составит 20 лет
Фото ИА «24.kg». Дорога Север - Юг, июнь 2017 года

Гарантийный срок альтернативной дороги Север — Юг составит 20 лет. Об этом во время пресс-тура рассказал помощник инженера проектного института «Кыргыздортранспроект» Эмильбек Атамбеков.

По его словам, в строительстве новой дороги впервые в Кыргызстане используют щебеночно-мастичный асфальтобетон. «Толщина асфальта составит 16 сантиметров, нагрузка на одну ось — 12 тонн, ширина дороги будет от 15 до 30 метров, то есть в населенных пунктах она будет четырехполосной, вне населенных пунктов — двухполосной», — сказал Эмильбек Атамбеков.

Напомним, общая протяженность альтернативной дороги Север — Юг составит 433 километра. Строительство начали в 2014 году, оно разделено на четыре фазы.
Ссылка:
просмотров: 514
Версия для печати
Материалы по теме
Вторая фаза строительства дороги Север — Юг завершится в 2020 году
О ходе строительства дороги Балыкчи — Корумду рассказал министр транспорта
В 2017 году за счет республиканского бюджета построят 300 километров дорог
Попавшим под расширение дороги Бишкек — Кара-Балта АЗС выплатят компенсации
Непредвиденные работы на дороге Север — Юг составили $55 миллионов
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Муфтият определил размер фитр-садака Муфтият определил размер фитр-садака
Джонатан Буркель: Я&nbsp;влюбился в&nbsp;кыргызстанских женщин Джонатан Буркель: Я влюбился в кыргызстанских женщин
Дело Текебаева. Алексей Модин не&nbsp;может ответить на&nbsp;вопросы подсудимого Дело Текебаева. Алексей Модин не может ответить на вопросы подсудимого
Бизнес
MegaCom поздравил победителей конкурса &laquo;Элдик смартфон&raquo; MegaCom поздравил победителей конкурса «Элдик смартфон»
В&nbsp;Бишкеке состоится народный курултай В Бишкеке состоится народный курултай
Мобильный оператор О! &mdash;&nbsp;надежный проводник в&nbsp;мир Интернета и&nbsp;ТВ Мобильный оператор О! — надежный проводник в мир Интернета и ТВ
Успейте получить 4G USB-модем от&nbsp;MegaCom абсолютно бесплатно Успейте получить 4G USB-модем от MegaCom абсолютно бесплатно