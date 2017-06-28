Более семи тысяч граждан стран СНГ находятся в розыске

Более семи тысяч граждан стран СНГ, прошедших боевую обкатку в рядах боевиков за рубежом, находятся в розыске. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на руководителя Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрея Новикова, выступившего с докладом на брифинге в двух комитетах Совбеза ООН .

По состоянию на июнь этого года в розыске за совершение преступлений террористического и экстремистского характера находятся более 7 тысяч граждан государств СНГ.

«Особо подчеркну, что более двух тысяч из них — наемники, то есть лица, которые приняли участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций на территории третьих стран. Ведется постоянная работа и по формированию фототеки данных лиц», — сообщил Андрей Новиков.

Говоря о проблеме террористов, он отметил, что выходцы из стран СНГ, участвующие в вооруженных конфликтах в афгано-пакистанской зоне, Сирии и Ираке (а это, по имеющимся данным, граждане Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана), получив реальную боевую подготовку и опыт, начали возвращаться в государства Содружества, в том числе и для усиления ячеек на Северном Кавказе, в Азербайджане и Центральной Азии.

«В общей сложности (начиная с 2010 года) собраны сведения о вероятных местах укрытия более тысячи разыскиваемых. По информации АТЦ СНГ, а также в результате проведения комплекса мероприятий под эгидой Центра в государствах Содружества задержано более ста человек, объявленных в межгосударственный розыск по обвинению в совершении преступлений террористической и экстремистской направленности», — добавил он.

Только в прошлом году благодаря обмену информацией при содействии АТЦ задержано 26 граждан, объявленных в розыск за причастность к террористической деятельности. Установлено более 400 вероятных мест нахождения разыскиваемых террористов и экстремистов.

Кроме того, установлены и взяты на контроль финансовые операции более 650 лиц, причастных к преступлениям террористического характера.

«Эти лица включены в ограничительный перечень подразделений финансовых разведок стран Содружества, данные о них передаются в национальные правоохранительные органы», — добавил руководитель АТЦ.