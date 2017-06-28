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Общество

29 июня: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

Бишкек:

В Восточном районе электросетей с 9.00 до 18.00:

 — улицы Древесная, Жданова, Кирпичная, Правды, №№ 26, 28, Шопокова, №№ 24, 29, Усенбаева, №3, Линейная, №3а;

— жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Молдокулова, Шоокум, Керемет, Шапак, Чар); «Красный строитель» (переулки Берликский, Адырский, улица Адырская);

— микрорайон «Тунгуч», 68;

— 12-й микрорайон, №№ 32–41.

В Западном районе электросетей с 9.00 до 18.00:

— улица Руставели, 93;

— Заводской поселок, улица Рыскулова;

— улицы Тулебердиева и Можайского;

— жилмассив «Мурас-Ордо»

В Чуйской области:

— с 9.00 до 18.00 — села Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодежная, Молодой Гвардии, Веселая, Фрунзе, Шоссейная), Лебединовка (улицы Садовая, Мичурина, Комсомольская, проспекты Победы, Ленина);

— с 9.00 до 18.00 — села Мраморное, Лесхоз, Рассвет, Озерное, жилмассивы «Тендик» и МТФ;

— с 9.00 до 17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо», «Ала-Тоо» и «Ала-Тоо-3», села Саз (улицы Свободы, Ынтымак, Набережная), Первое Мая (улицы Малабек, Калык, Сырдыбай, Джантык), Ак-Джол (улицы Школьная, Дачная, Фрунзе, Госпитомник, Набережная, Дачная);

— с 9.00 до 17.00 — села Эриктуу, Ийри-Суу, город Кара-Балта (улицы Токтогула, Новороссийская, Фурманова, Федорова, Кирова, переулок Кирова, квартал 40 лет Киргизии, №№ 39–41, 46), село Монолдор (улица Курманова).
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