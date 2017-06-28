В Бишкеке частная компания-посредник оказывает услуги по изготовлению паспортов

В столице частная компания оказывает посреднические услуги по изготовлению паспортов. Объявление размещено в социальных сетях.

Напомним, услуги по персонификации паспортов оказывает Государственная регистрационная служба (ГРС).

Корреспондент ИА «24.kg» связалась с представителем компании, который пояснил, что они являются частной организацией, тесно сотрудничающей с государственным органом, и «оказывают все услуги, связанные с ГРС».

По его словам, между их организацией и ведомством имеется официальный договор на предоставление посреднических услуг.

«Вы потеряли ID? Вам нужно будет только один раз прийти в ЦОН с нами и подписать необходимые документы. Через несколько дней вам на дом доставят паспорт. Услуга стоит 4 тысячи сомов», — рассказал собеседник.