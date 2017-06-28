Более 40 человек получили выплаты от Госстраха в 2017 году

Выплаты от Государственной страховой организации, по данным на 23 июня, получили 43 человека. Такую информацию ИА «24.kg» представили в ГСО.

По их данным, за этот период заключено 18 тысяч 173 договора, в том числе 14,3 тысячи в сельской местности и 3,4 тысячи — в городской.

Поступила страховая премия в 12,78 миллиона сомов. При этом выплачено 7,82 миллиона.

В том числе Госстрах выплатил 5,8 миллиона сомов 29 жителям Чон-Алая, чьи дома пострадали от землетрясения. Часть пострадавших восстанавливают разрушенные дома, а некоторые начали строить новые.

Государственная страховая организация несет ответственность до миллиона сомов за дом в городской местности и до 500 тысяч — в сельской. При этом страховой полис стоит 1,2 тысячи сомов в городах и всего 600 сомов в селах.

Закон «Об обязательном страховании жилья от пожаров и стихийных бедствий» вступил в силу 11 февраля 2016 года. Он носит добровольный характер. Штрафов или других мер воздействия нет.