Вторая фаза строительства альтернативной дороги Север — Юг протяженностью 101 километр завершится в 2020 году. Об этом во время пресс-тура рассказал помощник инженера проектного института «Кыргыздортранспроект» Николай Сверчинский.

По его словам, во второй фазе строительства закончены земляные и ведутся взрывные работы в конце участка. «Ландшафт здесь сложный, трудный, особенно в конце участка, где есть вертикальные склоны, скальный грунт. Там идут взрывные работы», — сказал Николай Сверчинский.

Фото ИА «24.kg». 197-й километр дороги Север — Юг. Июнь 2017 года

Он отметил, что в этом году уложат десять километров первого слоя асфальта. Напомним, общая протяженность альтернативной дороги Север — Юг (от Балыкчи до Джалал-Абада) составит 433 километра.