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Общество

Строительство в пострадавших от стихийных бедствий районах начнут в июле

Строительство социальных объектов в пострадавших от стихийных бедствий районах Кыргызстана начнут в июле. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, сегодня премьер-министр Сооронбай Жээнбеков провел совещание о ликвидации последствий стихийных бедствий в Узгенском и Чон-Алайском районах Ошской области. Речь шла о строительстве социальных объектов.

«Перед Госагентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства поставлена задача оперативно завершить строительство школ и больниц и обеспечить питьевой водой пострадавшие зоны. С учетом климатических условий в Чон-Алайском районе, где в сентябре уже наступит зима, необходимо завершить строительство в ускоренном темпе», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Директор Госстроя Бактыбек Абдиев сообщил, что на сегодня завершена подготовка необходимой строительно-сметной документации по всем социальным объектам. В их числе две школы и две больницы в Чон-Алайском районе, четыре школы в Узгенском районе и одна школа — в Сузакском. Строительство планируется начать 5 июля и завершить до 5 ноября. 
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