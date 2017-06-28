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Общество

Перевод школ Кыргызстана на пятидневную учебу одобрен депутатами в первом чтении

Перевод школ Кыргызстана на пятидневную учебную неделю одобрен депутатами в первом чтении. Решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

«В европейских странах, США, странах Юго-Восточной Азии и многих других, входящих в число развитых и развивающихся стран, предусмотрено пятидневное обучение в школах. Некоторые страны перешли даже на четырехдневное обучение. В Казахстане по указу президента начался процесс перевода школ на пятидневное обучение», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.

По мнению инициаторов, перевод с шестидневной на пятидневную учебную неделю позволит сократить нагрузку на учеников, а учителя получат дополнительный день для отдыха.

По проекту закона в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях устанавливается пятидневная учебная неделя со дня вступления в силу настоящего закона:

— для учеников, получающих основное общее образование — с 1 сентября 2017 года;

— для учеников, получающих среднее общее образование — с 1 сентября 2018 года.
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