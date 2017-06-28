Пожарная НЕбезопасность. Инспекторов не пустили в детский сад с проверкой

Сегодня представители Госэкотехинспекции пригласили журналистов в рейд по социальным объектам, чтобы проверить их на предмет пожарной безопасности.

Впрочем, школы и детсады в республике знают: лето — время проверки и допуска к новому учебному году. А потому готовятся заранее.

В детском саду №106 инспекторов дальше забора не пустили. Его директор, представившаяся Айжан Султанбековной, начала спешно кому-то звонить.

Фото ИА «24.kg». Директор детсада №106 не пустила инспекторов

— Извините, но глава Центра образования Октябрьского района сказала никого не пускать. Сначала предъявите предписание мэрии, — сказала она.

— Предписания касаются только субъектов предпринимательства. А вы — государственный объект, — попытался наладить диалог инспектор управления пожарного надзора Госэкотехинспекции Данияр Исмаилов.

— В любом случае вы должны были нас предупредить! — не выпуская телефона из рук, настаивала женщина.

— Во-первых, вы не предприниматель, а во-вторых, мы не имеем права вас оповещать, — подчеркнул Исмаилов. — Недавно вас проверяли на основании приказа, дали время устранить нарушения. Мы знаем ваши проблемы, и важно, чтобы правительство тоже о них узнало и выделило средства на материально-техническое обеспечение…

Однако директор детсада была непреклонна. Проверяющих не пустили.

Последняя проверка ДОО №106 была в конце мая 2017-го. Выяснилось, что деревянные конструкции (чердачные помещения) не обработаны огнезащитным составом, пожарная сигнализация не укомплектована. Руководству выдали предписание.

Проверяющие относятся с пониманием — мол, соцобъектам денег не хватает: первичные средства пожаротушения стоят денег, а ближайший завод-изготовитель находится в России.

Не соблюдаются и другие нормы. По словам Данияра Исмаилова, пути эвакуации разрабатывали по расчетам, согласно которым в группах должно быть по 25 детей. А сегодня из-за нехватки детсадов в группах по 30–40 человек, а то и больше.

— У вас пожарный щит полный? — спросили, уходя, инспекторы у директора детсада.

— Да, — кивнула она.

Осталось поверить на слово, поскольку щит инспекторам так и не показали.

— Учитывая столько нарушений, есть ли у вас полномочия закрыть детсад? — спрашиваю Данияра Исмаилова.

— Полномочия-то есть, но, как вы сами знаете, садиков в Бишкеке не хватает. Соответственно, мы не сможем их закрыть, — признался он.

А ведь речь идет о безопасности сотни человеческих жизней.

О том, как должно быть в идеале, Данияр Исмаилов рассказал журналистам.

— Деревянные конструкции должны обрабатываться огнезащитным составом раз в три года. При этом ежегодно берется щепка для лабораторного заключения на горючесть. Кроме того, каждые три года проводится замер сопротивления изоляции электрических сетей. Для оповещения людей о пожаре должна быть автоматическая система сигнализации.

На площади 50 соток должен быть один исправный гидрант и первичные средства пожаротушения: две лопаты, два багра, два огнетушителя, кошма (противопожарное полотно), бочки с водой и песком.

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Едем на второй объект. Директор школы №48гостейтоже не ждала.

— Она очень занята: отчеты. Очень извинилась за то, что не может с вами встретиться, — призналась замдиректора по административно-хозяйственной части Эркин Чолпонбаева.

В общеобразовательной организации те же проблемы — неполный пожарный щит, нет сигнализации. Сегодня на ее территории до обеда действует пришкольный лагерь для 150 детей. В связи с этим в каждый класс поставили по огнетушителю. А в обычные дни на все здание их не хватает.

— Всего у нас 22 огнетушителя, но часть не работает. Их регулярно нужно заправлять. На пожарную сигнализацию требуется около 150 тысяч сомов. Писали письмо в акимиат с просьбой помочь финансово, пока ответа нет, — посетовала Эркин Чолпонбаева.

Единственное, что в порядке, это пожарные краны: все пронумерованы и хранятся под замком. Инспекторы допускают наличие замка: иначе, говорят, кран могут украсть.

— Инструктаж на случай пожара проводят? Какие ваши первые действия при пожаре? А затем? Огнетушителем пользоваться умеете? — спрашивают проверяющие учителя начальных классов. Она отвечает.

— В первую очередь нужно позвонить в «101», во-вторых, эвакуировать людей в безопасное место, оповестить руководящий состав и встретить пожарную машину. Своими первичными средствами тушения попытаться потушить очаг возгорания, — подсказал Данияр Исмаилов.

По Кодексу об административной ответственности за неисполнение правил пожарной безопасности на юридическое лицо налагают штраф в размере от 100 до 500 расчетных показателей (10–50 тысяч сомов), на должностное лицо — от 10 до 50 показателей (1–5 тысяч сомов).

Чтобы устранить все нарушения, школам и детсадам дают время до августа, когда будет создана более широкая комиссия. А пока остается, как обычно, надеяться на авось.

Если в Бишкеке не могут навести порядок, то что говорить о регионах? А ведь в столице с родителей дошколят и школьников взимают немалые деньги в виде так называемых добровольных взносов. Купить же несколько огнетушителей не могут.