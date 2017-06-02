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Общество

Список сел в Иссык-Кульской области, где отключат свет с 3 по 5 июня

ОАО «Востокэлектро» опубликовало список сел, где в связи с ремонтными работами будет прервано электроснабжение.

Так, 3 и 4 июня с 9.00 до 17.00 света не будет в селах Семеновка, Кожояр, Темировка, Григорьевка Иссык-Кульского района.

Села этого же района Бостери, Булан-Соготту, Комсомол, Корумду останутся без света 4 июня с 9.00 до 17.00.

5 июня с 8.00 до 17.00 будет прервано электроснабжение в селах Кара-Шаар, Кара-Талаа, Оттук Тонского района и в селе Тосор Джети-Огузского района.

В городе Балыкчи 5 июня с 8.00 до 17.00 от электроснабжения отключат улицы Озерную, Фрунзенскую, Калмак Ашуу.
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