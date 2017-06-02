В Караколе потратят 150 миллионов сомов на ремонт дорог

В Караколе на ремонт дорог потратят 150 миллионов сомов. Эту цифру озвучили во время рабочей поездки премьер-министра Сооронбая Жээнбекова по Иссык-Кульской области, при ознакомлении его с состоянием внутренних дорог города. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, в 2017 году в Караколе отремонтируют более пяти километров внутренних дорог, улучшат придорожную инфраструктуру и освещение.

Из 150 миллионов сомов 60 миллионов выделено из Фонда развития Иссык-Кульской области, остальные — из бюджета.

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов отметил, что в связи с хорошими погодными условиями строительные работы займут не более месяца.

«Мы сохраним все зеленые насаждения и обязательно учтем строительство тротуаров и арыков. Также будут проведены работы по переносу линии электропередачи», — сообщил министр.