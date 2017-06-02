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Общество

Мигранты должны вставать на учет в четырех городах России в течение суток

В четырех городах России трудовые мигранты из других стран, в частности из Центральной Азии, должны становиться на учет в течение суток. Мера временная. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МИД Кыргызстана.

Напомним, ранее вышел указ президента Владимира Путина от 9 мая 2017 года об усилении мер безопасности во время проведения в России Кубка конфедераций FIFA-2017 в период с 1 июня по 12 июля.

В этот период в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи иностранцы должны зарегистрироваться в течение суток. Копия документа разослана всем посольствам. Диппредставительство КР в РФ получило ее накануне.

В рамках XXIV заседания Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств СНГ делегация МИД Кыргызстана подняла вопрос об однодневной регистрации иностранных граждан в городах Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Сочи в период с 1 июня по 12 июля 2017-го. Кыргызстанские дипломаты отметили, что это решение российской стороны принято без учета положений международных договоров.

Однако решить вопрос дипламаты КР так и не смогли. Граждане КР, прибыв в РФ, обязаны будут встать на учет.
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