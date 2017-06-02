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Общество

Июнь в Кыргызстане будет жарче обычного

Июнь в Кыргызстане будет жарче обычного. Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1–2 градуса выше нормы. Дождей будет мало.

В Чуйской и Таласской областях в начале месяца ожидается ночью +10…+15 градусов, днем воздух прогреется до +25…+30. К концу месяца ночью будет уже +16…+21, а днем +31…+36 градусов.

В Таласской области в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от +8 до +20 градусов, днем +25…+36.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +12…+23, днем +27…+38.

В Иссык-Кульской области ночью от +8 до +13, днем от +18 до +28.

В Нарынской области температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +5 до +10 градусов ночью и от +18 до +28 градусов днем.
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