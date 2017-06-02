Жители Бишкека считают, что чиновники их обманывают, разрешая вырубать деревья

Бишкекчане считают, что чиновники их обманывают, разрешая вырубать деревья. Об этом заявил участник пикета и житель одного из близлежищих домов на пересечении улиц Айни и Токтоналиева Дмитрий Ветошкин.
По его словам, утвержденный генплан, который показывают чиновники мэрии, пытаясь объяснить жителям, на каком основании они вырубают деревья и живую изгородь, не может применяться к улице Токтоналиева (бывшая Душанбинская), которая не является трассой стратегического значения.
По заявлению местных жителей, они не уйдут до тех пор, пока работы полностью не прекратят.
Как сообщалось ранее, по плану в данном районе «Зеленстрой» намерен вырубить 143 дерева и 500 метров живой изгороди.