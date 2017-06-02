Жители Бишкека считают, что чиновники их обманывают, разрешая вырубать деревья

Бишкекчане считают, что чиновники их обманывают, разрешая вырубать деревья. Об этом заявил участник пикета и житель одного из близлежищих домов на пересечении улиц Айни и Токтоналиева Дмитрий Ветошкин.

По его словам, утвержденный генплан, который показывают чиновники мэрии, пытаясь объяснить жителям, на каком основании они вырубают деревья и живую изгородь, не может применяться к улице Токтоналиева (бывшая Душанбинская), которая не является трассой стратегического значения.

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«Это обыкновенная улица. А компенсация, которую они прелагают взамен — 2–3 тысячи сомов, — вообще смехотворная. Посмотрите на эти деревья, им по 20–30 лет минимум. В какие сроки «Зеленстрой» намерен вырастить нам такие же? Это просто нереально, нас обманывают. Мы уже обращались к мэру столицы, депутатам городского кенеша, в Жогорку Кенеш, надо будет — еще раз обратимся. Но мы не дадим пилить эти деревья», — сказал Дмитрий Ветошкин.

По заявлению местных жителей, они не уйдут до тех пор, пока работы полностью не прекратят.

Как сообщалось ранее, по плану в данном районе «Зеленстрой» намерен вырубить 143 дерева и 500 метров живой изгороди.