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Общество

Посольство Кыргызстана в России открыло для соотечественников горячую линию

Посольство Кыргызстана в России открыло для соотечественников горячую линию. Об этом сообщил МИД КР.

По данным ведомства, в Министерстве иностранных дел России состоялось очередное заседание Консультативного совета руководителей консульских служб МИД стран СНГ.

Рассмотрены актуальные вопросы в консульской сфере. По инициативе делегации МИД Кыргызстана обсуждена тема регистрации граждан КР в России, Казахстане и Беларуси, а также документирования соотечественников, убывающих на Родину.

С 1 июня 2017 года с целью консультирования граждан КР и оказания практической консульской помощи заработали телефонные «горячие линии», организованные Посольством Кыргызстана:

— Москва (Посольство КР в РФ — тел.: +7 (925) 864-49-60, +7 (925) 864-51-25,

— Представительство Государственной службы миграции в РФ — тел.: +7 (925) 291-72-72, +7 (495) 780-74-10),

— Представительство МВД КР в РФ — тел: +7 (929) 657-19-97;

— Санкт-Петербург (Канцелярия Посольства КР в РФ — тел.: +7 (900) 634-90-95);

— Казань (Представительство ГСМ КР — тел.: +7 965 594 60 23);

— Сочи (Почетное консульство КР в Краснодарском крае — тел.: +7 (988) 245-43-02).
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