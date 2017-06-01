После запрета выпускных уменьшилось количество преступлений среди школьников

По мнению Министерства образования и науки (МОиН) КР, после запрета празднования выпускных вечеров уменьшилось количество преступлений среди окончивших школу. Об этом говорится в разъяснении МОиН по заявлению депутата парламента Дастана Бекешева.

Напомним, 18 мая на заседании Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предложил отменить запрет на проведение выпускных вечеров, так как решение министерства носит фиктивный характер, и вечера все равно проводят.

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В МОиН пояснили, что решение принято, чтобы обеспечить равноправие среди детей.

«Дети, которые не могли сдать деньги, не попадали на вечер. Этим школы ущемляли права детей. Каждый год 25 мая и 24 июня районные, городские отделы образования совместно с правоохранительными органами проверяют все школы. Нарушившие будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.