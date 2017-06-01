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Общество

Инициатива о лишении гражданства Бабакулова — медвежья услуга президенту

Журналист Улугбек Бабакулов считает, что некоторые депутаты своими необдуманными заявлениями оказывают главе государства медвежью услугу и дискредитируют его в глазах мирового сообщества. Об этом он заявил ИА «24.kg», комментируя инициативу членов фракции СДПК лишить его гражданства Кыргызстана.

По словам Улугбека Бабакулова, Айнуру Алтыбаева и Мурадыл Мадеминов, судя по выступлениям, даже не читали статью, а если и читали, то не поняли суть.

«Я всего лишь рассказал о всплесках национализма в кыргызском сегменте Интернета. Но вместо того чтобы обратить внимание на эти опасные проявления, депутаты обвинили меня в попытке разжигания межнациональной розни. Я писал материал и для того, чтобы в ГКНБ наконец-то начали отслеживать ситуацию и предупреждали возможные риски. Однако смысл моей публикации некоторые депутаты и карманные политологи исказили совершенно», — подчеркнул Улугбек Бабакулов.

Он добавил, что угроза вспышки национализма реальна, но почему-то спецслужбы, вместо того чтобы заниматься профилактикой и работать на опережение, «вылавливают» в Интернете тех, кто критикует высокопоставленных чиновников.
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