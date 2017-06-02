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Общество

Столичные депутаты собираются на очередную сессию

Депутаты Бишкекского городского кенеша собираются на очередную сессию.

В проекте повестки дня десять вопросов. В том числе народные избранники заслушают отчеты о проделанной работе Управления городского транспорта, глав муниципальных районов столицы по итогам 2016-го и о перспективном плане работы на 2017 год, а также отчет управления Госинспекции по экологической и технической безопасности.

Кроме того, депутаты обсудят поправки в постановление БГК о финансировании проектов местных сообществ за счет стимулирующих (долевых) грантов.

Отметим, сама повестка формируется непосредственно на сессии.
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