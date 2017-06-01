В суде по делу об убийстве пострадавшие требуют справку от подсудимых

В Свердловском районном суде Бишкека продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Майрамгуль Абдрасуловой и Нарына Токошева, обвиняемых в убийстве Бурмаш Акматовой.

Отметим, 22 февраля в одном из домов Бишкека обнаружили тело 60-летней Акматовой. Ее убили выстрелом в голову. Женщина скончалась сразу. Задержали подругу убитой и ее бывшего мужа.

По словам адвоката подсудимой Руслана Керимбаева, на последней встрече Майрамгуль Абдрасулова еле ходила. «У нее очень много болезней. Она падала в обморок», — сказал он.

На что юрист потерпевших Сания Ахмаметова заявила, что нет соответствующей справки. «Пусть представят справку. Медики должны были проверить состояние ее здоровья, если ей плохо. Нужно заключение врача, может ли она участвовать в судах. А так мы считаем, что она затягивает процесс», — добавила она.

Керимбаев заявил протест, заявляя, что подсудимой действительно плохо.

Отметим, при обыске домов подсудимых обнаружен травматический пистолет марки «Байкал». Как установила баллистическая экспертиза, выстрел произвели из этого оружия.