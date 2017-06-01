Кыргызстан занимает 78-е место в Индексе визовых ограничений-2017

По данным компании Henley & Partners, в Индексе визовых ограничений-2017 Кыргызстан делит 78-е место с Арменией, Бенином и Марокко, чьи граждане могут посетить 58 стран без оформления визы. По сравнению с 2016-м республика улучшила положение на одну позицию.

На первом месте расположилась Германия. Ее граждане могут посещать 176 стран без визы. На втором месте Швеция, чьи граждане могут посещать 175 стран, на третьем — Дания, Финляндия, Италия, Испания и США — 174 страны. Четвертое место досталось Австрии, Бельгии, Франции, Люксембургу, Нидерландам, Норвегии, Сингапуру, Великобритании — 173. Пятерку замыкают Ирландия, Япония, Новая Зеландия — 172.

Индекс визовых ограничений компании Henley & Partners — международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Компания анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира. Рейтинг составляется более 10 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации. Индекс публикуется ежегодно. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, куда ее граждане могут въезжать без визы.