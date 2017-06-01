21:31
+28
USD 68.07
EUR 76.06
RUB 1.20
Общество

Кыргызстан занимает 78-е место в Индексе визовых ограничений-2017

По данным компании Henley & Partners, в Индексе визовых ограничений-2017 Кыргызстан делит 78-е место с Арменией, Бенином и Марокко, чьи граждане могут посетить 58 стран без оформления визы. По сравнению с 2016-м республика улучшила положение на одну позицию.

На первом месте расположилась Германия. Ее граждане могут посещать 176 стран без визы. На втором месте Швеция, чьи граждане могут посещать 175 стран, на третьем — Дания, Финляндия, Италия, Испания и США — 174 страны. Четвертое место досталось Австрии, Бельгии, Франции, Люксембургу, Нидерландам, Норвегии, Сингапуру, Великобритании — 173. Пятерку замыкают Ирландия, Япония, Новая Зеландия — 172.

Индекс визовых ограничений компании Henley & Partners — международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Компания анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира. Рейтинг составляется более 10 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации. Индекс публикуется ежегодно. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, куда ее граждане могут въезжать без визы.
Ссылка:
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
Свыше 700 миллионов детей в мире страдают от голода и нищеты
Уровень жизни в Кыргызстане по-прежнему низкий
Кыргызстан занимает 25-е место по развитию халяльного туризма
Кыргызстанца задержали в Пакистане с поддельной визой. Его депортируют
Китай ужесточил визовую политику. Кыргызстан ищет пути решения проблемы
Каракол вошел в пятерку курортов СНГ для активного летнего отдыха
Иссык-Куль на втором месте среди курортов СНГ, популярных у российских туристов
Главы МИД Кыргызстана и Китая обсудили вопрос выдачи кыргызстанцам китайских виз
МИД.kg: кто нарушил закон о дипломатической службе?
Бишкек входит в топ-10 городов СНГ, популярных у российских туристов
Популярные новости
Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и разговения
Где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше запретят парковку машин Где в Бишкеке и Оше запретят парковку машин
Водитель &laquo;Ренж Ровера&raquo;, угрожавший девушке, найден Водитель «Ренж Ровера», угрожавший девушке, найден
С&nbsp;1 июня 2017 года мигранты не&nbsp;смогут работать водителями в&nbsp;России С 1 июня 2017 года мигранты не смогут работать водителями в России
Бизнес
Омурбек Бабанов поздравил пациентов 3-й детской горбольницы с&nbsp;Днем защиты детей Омурбек Бабанов поздравил пациентов 3-й детской горбольницы с Днем защиты детей
Праздник детства от&nbsp;MegaCom Праздник детства от MegaCom
Мобильный оператор О! &mdash;&nbsp;крупнейшая сеть офисов продаж и&nbsp;обслуживания Мобильный оператор О! — крупнейшая сеть офисов продаж и обслуживания
&laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo; напоминает: cоблюдайте скоростной режим и&nbsp;ПДД&nbsp;&mdash; на&nbsp;дорогах дети! «Гaзпрoмнeфть» напоминает: cоблюдайте скоростной режим и ПДД — на дорогах дети!