Задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений в массовой драке в Ноокенском районе Джалал-Абадской области. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе областного УВД.

Напомним, в ночь на 18 мая житель села Маасы Д.С. нанес ножевые ранения четырем молодым людям в возрасте 20 и 23 лет и скрылся. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь в больнице.

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Через день, 20 мая, в селе Ноокен возле автозаправки «Рустамбек» собралось около 50 молодых людей, считавших, что подозреваемый скрывается у своих знакомых, и требовавших найти его. После того как руководство УВД провело разъяснительную работу, собравшиеся разошлись.

По данным пресс-службы ведомства, подозреваемый Д.С. задержан 25 мая на территории Баткенской области близ границы с Таджикистаном.

Возбуждено уголовное дело по статье 234 (хулиганство) УК КР, а в отношении пострадавших назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщается, решением Ноокенского районного суда подозреваемый взят под стражу на два месяца и содержится в ИВС районного ОВД.