Суд по иску Генпрокуратуры к журналистам сайта Zanoza.kg приостановлен

Суд по иску генерального прокурора о защите чести и достоинства президента Кыргызстана к журналистам сайта Zanoza.kg и адвокатам Омурбека Текебаева — Таалайгуль Токтакуновой и Канатбеку Азизу отложен на неопеределенный срок. Решение принято сегодня.

Адвокаты, представляющие интересы информационного ресурса, обратились в Верховный суд с ходатайством об отмене определения Октябрьского райсуда Бишкека о блокировке сайта.

Глава надзорного органа, защищая честь и достоинство главы государства, требует взыскать с ответчиков 16 миллионов сомов. По три миллиона с журналиста Нарына Айыпа, самого издания и по пять миллионов с Таалайгуль Токтакуновой и Канатбека Азиза.