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Общество

Проект новой редакции закона о госпособиях направлен в Жогорку Кенеш

Кабинет министров одобрил проект новой редакции Закона «О государственных пособиях в Кыргызской Республике», заключение направлено на рассмотрение в Жогорку Кенеш. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, законопроект разработан в альтернативу мер, предусматривающих исключение пенсий из доходов семьи при назначении пособий бедным семьям, имеющим детей, и предусматривает оказание государственной поддержки семьям с детьми в фиксированном размере.

Принятие законопроекта позволит улучшить положение детей, проживающих в республике, укрепить семьи с детьми и пожилыми гражданами, получающими пенсии, повысить охват государственными пособиями детей, проживающих в бедности, создать условия для раннего развития детей вне зависимости от уровня доходов их семей, для формирования в дальнейшем качественных и конкурентных трудовых ресурсов, устранить коррупционные риски при назначении и выплате пособий.
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