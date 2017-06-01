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Общество

В центральной мечети Бишкека ежедневно организуют ифтар на 1500 человек

В центральной мечети Бишкека ежедневно организуют ифтар на полторы тысячи человек. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе Духовного управления мусульман Кыргызстана.

По ее данным, еще до начала орозо граждане изъявили желание провести на территории мечети ифтар для постящихся.

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«Желающих организовать ифтар было очень много, и каждый день уже занят», — сказал пресс-секретарь ДУМК Максат Атабаев.

Как он отметил, процедуры разговения проводятся во многих мечетях города.
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