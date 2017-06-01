В городе Ош в рамках месячника «Наши дети — будущее планеты» мероприятия по защите детей продлятся до конца июня. Об этом сообщает пресс-служба южной столицы.

По ее данным, в течение месяца будут выдаваться талоны детям из малоимущих семей на аттракционы в парке Т.Сатылганова, также будут организованы концерты и другие культурные мероприятия.

Отмечается, что будет оказана материальная помощь малоимущим семьям и организован медицинский осмотр детей.

Сегодня в городе Ош День защиты детей отметили спортивными соревнованиями, концертами в парках, также конкурсом рисунков на асфальте «Мой город».