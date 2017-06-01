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Общество

Два фильма из Кыргызстана участвуют в Нью-Йоркском евразийском кинофестивале

Два фильма из Кыргызстана участвуют в 5-м Нью-Йоркском евразийском кинофестивале, который пройдет 16—18 июня. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов КР.

По их данным, Кыргызстан будет представлен двумя фильмами: «Под небесами» Дальмиры Тилепбергеновой и «Олжо» Болсунбека Таалайбек уулу.

Нью-Йоркский евразийский кинофестиваль открыт в 2010 году Организацией независимых режиссеров Нью-Йорка с целью развития и укрепления культурных отношений между Америкой и евразийскими странами.

В основную программу вошли 33 картины, среди которых будут определены победители в следующих номинациях: «Лучший полнометражный фильм», «Лучший короткометражный фильм», «Лучший режиссер», «Лучший кинооператор», «Лучший сценарий», «Лучшая актриса», «Лучший актер».
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