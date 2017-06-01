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Общество

Алмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с Международным днем защиты детей

Алмазбек Атамбаев обратился к юным гражданам Кыргызстана в связи с Международным днем защиты детей. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

«Этот день стал одним из самых любимых в году для нас и по сложившейся традиции превратился в добрый семейный праздник, который родители обязательно посвящают детям», — говорится в сообщении.

«Но в нынешнем году я хочу особо обратить внимание на то, что в первую очередь 1 июня — это Международный день защиты детей. Этот день призван напоминать о том, что наши дети нуждаются в защите. Напоминать родителям и всему обществу об ответственности взрослых за жизнь и здоровье детей, за их образование и безопасность, за счастливое будущее юного поколения», — отметил президент.

Алмазбек Атамбаев обратился и к родителям: «Вы — самые близкие и самые любимые для детей люди! У каждого ребенка есть таланты, и во многом от вас зависит, насколько им суждено раскрыться, насколько здоровыми, умными и счастливыми вырастет новое поколение кыргызстанцев».

По-настоящему счастливым ребенок может расти только в кругу любящей семьи. Такой ребенок становится уверенным в себе и превращается в личность, для которой открыты все двери. Поэтому призываю вас, дорогие родители: как можно больше времени проводите с детьми, внимательно выслушивайте их, будьте им настоящими друзьями!

Алмазбек Атамбаев

Он пожелал детям мира и добра, расти здоровыми, успешными и добрыми, чтобы у них было много радостных и светлых дней.

«Пусть у вас у всех будет счастливое детство!» — пожелал президент.
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