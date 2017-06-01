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Общество

В селе Аюу-Сай установлены 43 палатки и 22 жилых контейнера

В селе Аюу-Сай, где сошел оползень, по линии МЧС установлены 43 палатки и 22 жилых контейнера, в которых проживает 86 человек, еще 15 жителей находятся у родственников. Об этом сообщает мэрия Оша со ссылкой на главу села Аюу-Сай Гафура Бадалбаева.

Напомним, 29 апреля 2017 года в селе Аюу-Сай Зергерского айыльного аймака Узгенского района Ошской области сошел оползень, под которым погибли 24 человека.

По данным мэрии южной столицы, муниципалитет оказал гуманитарную помощь пострадавшим жителям села Аюу-Сай.

Им отправили одну тонну муки, 3,7 тонны макаронных изделий, тонну лапши, кондитерские изделия, а также 180 килограммов растительного масла на общую сумму 200 тысяч сомов.

Муниципалитет южной столицы перечислил однодневную заработную плату сотрудников всех муниципальных учреждений города пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе и от землетрясения в селах Чон-Алайского района Ошской области, говорится в сообщении.
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