Президент Кыргызстана навестит маленьких пациентов в Центре онкологии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня навестит пациентов Национального центра онкологии (НЦО).

Напомним, год назад — 1 июня 2016-го — Алмазбек Атамбаев вместе с супругой также посещали детское отделение онкогематологии НЦО. Маленьким пациентам тогда вручили подарки, а отделению оказали материальную помощь на 5 миллионов сомов.

«Вы просили помощь, вот вам сертификат. Не стесняйтесь, обращайтесь. Я теперь буду вам особое внимание уделять, отдельно помогать… Это не последняя помощь, обещаю, что найду средства для отделения», — сказал тогда президент.

На полученные деньги планировали отремонтировать здание.

«Появятся отдельная реанимация и операционный блок, а также аппаратура, оснащение и лекарственные препараты», — говорила заведующая отделением.

Сегодня глава государства пообщается с детьми и проверит, какой ремонт провели в отделении.

Ежегодно 1 июня отмечается Международный день детей.