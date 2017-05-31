В Сузакском районе милиционеры спасли мать шестерых детей

В Сузакском районе сотрудники Патрульной милиции вызволили из реки Кок-Арт женщину, которую уносило течением. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

По ее данным, 30 мая примерно в 18.30 проезжавшим мимо сотрудникам Патрульной милиции УВД Джалал-Абадской области водитель грузовой автомашины сообщил о странном поведении неизвестной женщины на мосту, которая, по всей видимости, собирается прыгнуть в воду.

Фото пресс-службы МВД КР. Мост через реку Кок-Арт

«Сотрудники милиции обнаружили женщину, сидевшую на берегу реки. На вопросы она ответила, что все в порядке, и добавила, что собирается уходить домой. На всякий случай милиционеры стали наблюдать за ней», — говорится в сообщении.

Спустя некоторое время они услышали крики.

«Оказалось, женщина прыгнула в воду, ее начало уносить течением. В реку бросился сотрудник Патрульной милиции. Второй сотрудник прыгнул в воду ниже по течению. Они смогли вытащить женщину из воды. По информации очевидцев, уровень воды в реке на тот момент был высоким. Личность женщины установили, это мать шестерых детей, 1984 года рождения. Причиной попытки суицида были сложные семейные отношения», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы МВД КР. Старшина милиции Жанузак Мурзакунов и сержант милиции Сапарбай уулу Бекмамат

Сотрудниками ПМ УВД Джалал-Абадской области, которые спасли женщину, являются старшина милиции Жанузак Мурзакунов и сержант милиции Сапарбай уулу Бекмамат.

Сузакский РОВД проводит проверку по данному факту.