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Общество

«Обними, если доверяешь». Акция мусульманина растрогала жителей Манчестера

Бактэш Ноори хотел провести социальный эксперимент и сгладить накал исламофобии в Манчестере после теракта. Он надел на глаза черную повязку, взял в руки табличку с надписью «Я мусульманин, и я доверяю тебе. Достаточно ли ты мне доверяешь, чтобы обнять?» и встал с ней на одной из улиц города, написал Life.

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К нему начали подходить люди и обнимать его, говоря слова поддержки и одобрения. Уже через несколько минут возле мужчины выстроилась очередь, чтобы обнять его.

«Мы все одинаковы, независимо от того, кем являемся», — сказал один из прохожих.

Одна из растроганных происходящим девушек, ставшая свидетелем акции, обняла Бактэша и сказала, что всецело ему доверяет и готова обнимать его хоть каждый день.

Спустя некоторое время к месту акции подтянулись и журналисты с телекамерами, а вокруг Бактэша собралась целая толпа зевак.

«Прости, я хочу обнять тебя. Я бы хотел сказать: то, что ты делаешь, это просто замечательно!» — сказал другой прохожий.

В результате теракта в ночь на 23 мая после концерта Арианы Гранде в Манчестере погибло 22 человека. Еще более сотни получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
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