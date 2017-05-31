Распространяемая по WhatsApp новость о шторме не соответствует действительности

Распространяемая по WhatsApp информация о шторме не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

МЧС рекомендует гражданам получать достоверную информацию из официальных источников.

Сегодня жители по WhatsApp получили сообщение: «Объявляют ЧС, начинается шторм. Который будет похлеще чем в Москве. Так что постарайтесь сидеть дома и убрать машины от столбов и деревьев, держать окна закрытыми. Сегодня ночью. Распространите своим знакомым, о безопасности которых вы печетесь» (орфография сохранена).