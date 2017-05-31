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Общество

1 июня: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–18.00 — ж/м «Кок-Джар» (улицы Улан, Достоевского, Шоокум, Кок-Жайык, Молдокулова, Шапак, Чар, Шоокум, Кок-Джар, Шабдан баатыра, Кок-Жайык, Арстанбап), «Эне-Сай» (южная часть), пересечение улиц Горького и Шабдан баатыра, улицы Осипенко, Тюменская, Чехова, Горького, Гастелло, Панфилова, Медерова, Темирова, Кудрука, проспект Манаса, переулки Кемеровский, Ашхабадский, Беломорский;
  • 9.00–19.00 — ж/м «Красный строитель» (улицы Андижанская, Адырская), улицы Т.Молдо, Баялинова;
  • 13.00–18.00 — мкр. «Восток-5», № № 3/2, 10/2, 11/2, 13/2, 24/2;
  • 9.00–15.00 — мкр. «Восток-5», № № 3, 4, 7–12, 13а, 14;
  • 9.00–17.00 — мкр. «Восток-5», № № 1/3–8/3, улицы Тыныстанова, № 104, Исанова, Манасчи Сагымбая, Токтогула, ж/м «Ак-Орго» (улицы Арабаева, Омуракунова, Ай-Кочо), «Ак-Орго» (квадрат, ограниченный улицами Алыкулова, Ашар, Омуракунова).

В Чуйской области:

  • 9.00–17.00 — села Пригородное (улицы Горького, Маяковского, Береговая, Садовая, Сибирская), Арчалы, Байгельди, Аламудун (улицы Алма-Атинская, Панфилова, Набережная, Заречная, Чапаева, Гидростроителей), Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Верхняя, Октябрьская), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Короткая, Коллекторная, Киргизия, Украинская, Тихая), Молдовановка;
  • села Военно-Антоновка (улицы Степная, Северная, Полярная), совхоз Фрунзе (улицы Животноводства, Восточная, Фрунзенская, Комсомольская), поселок Винсовхоз имени Крупской;
  • город Кара-Балта (квартал Победы, № № 10, 11, Фрунзенская), Новониколаевка (улицы Новосадовая, Фрунзе).
  • 9.00–14.00 — село Ак-Джол.
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