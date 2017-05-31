1 июня: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

9.00–18.00 — ж/м «Кок-Джар» (улицы Улан, Достоевского, Шоокум, Кок-Жайык, Молдокулова, Шапак, Чар, Шоокум, Кок-Джар, Шабдан баатыра, Кок-Жайык, Арстанбап), «Эне-Сай» (южная часть), пересечение улиц Горького и Шабдан баатыра, улицы Осипенко, Тюменская, Чехова, Горького, Гастелло, Панфилова, Медерова, Темирова, Кудрука, проспект Манаса, переулки Кемеровский, Ашхабадский, Беломорский;

9.00–19.00 — ж/м «Красный строитель» (улицы Андижанская, Адырская), улицы Т.Молдо, Баялинова;

13.00–18.00 — мкр. «Восток-5», № № 3/2, 10/2, 11/2, 13/2, 24/2;

9.00–15.00 — мкр. «Восток-5», № № 3, 4, 7–12, 13а, 14;

9.00–17.00 — мкр. «Восток-5», № № 1/3–8/3, улицы Тыныстанова, № 104, Исанова, Манасчи Сагымбая, Токтогула, ж/м «Ак-Орго» (улицы Арабаева, Омуракунова, Ай-Кочо), «Ак-Орго» (квадрат, ограниченный улицами Алыкулова, Ашар, Омуракунова).



В Чуйской области: