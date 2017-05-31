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Общество

Адвокаты пострадавших от пыток требуют тщательного расследования по заявлениям

Адвокаты пострадавших от пыток требуют от ГКНБ, Генеральной прокуратуры КР и судебных органов обеспечить тщательное расследование по заявлениям. Об этом сообщили в Коалиции против пыток в Кыргызстане.

По словам представителя ОФ «Голос свободы» Асель Койлубаевой, в Генеральную прокуратуру в 2016 году поступило 435 сообщений о пытках, но по 400 заявлениям отказано в возбуждении уголовного дела.

По словам адвокатов и родственников потерпевших, пытки до сих пор совершают, дела затягивают, а сотрудники правоохранительных органов, которых они обвиняют, продолжают работать.

Как сообщили в коалиции, они просят общественность не закрывать глаза на пытки как одну из острых социальных проблем в нашей стране, призывают ГКНБ и органы прокуратуры проводить эффективное расследование по вышеуказанным делам и привлекать виновных к уголовной ответственности за пытки, а судебные органы — выносить справедливые приговоры.
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