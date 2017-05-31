В Кыргызстане пострадавшим от стихии выплачено более 6,5 миллиона сомов

С февраля 2016 года по настоящее время Государственная страховая организация (ГСО) выплатила пострадавшим от разных стихийных бедствий 6 миллионов 609 тысяч 440 сомов. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель председателя правления ОАО ГСО Бурулкан Калматова.

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По ее словам, если сравнить шесть месяцев прошлого года и пять месяцев нынешнего, то видно увеличение числа желающих застраховать свое имущество.

«Если в 2016 году застраховано было 10 тысяч домов, то за пять месяцев 2017-го свое жилье застраховали 10 тысяч 877 человек», — добавила чиновник.

Что касается выплаты страховок пострадавшим от недавнего землетрясения, то Бурулкан Калматова рассказала, что в Чон-Алайском районе из застрахованных 192 домов пострадали 25.

«24 пострадавшим сразу же было выплачено 4 миллиона 889 тысяч сомов, только один владелец не открыл счет. Но на днях он откроет счет, и ГСО перечислит ему страховочную сумму», — уточнила она.