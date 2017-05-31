На счет МЧС пострадавшим от землетрясения поступило более 13 миллионов сомов

На специальный счет Министерства чрезвычайных ситуаций для пострадавших от землетрясения жителей Чон-Алайского района поступило более 13 миллионов 600 тысяч сомов. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра ЧС Калыс Ахматов.

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По его словам, для пострадавших сельских жителей силами МЧС доставлено по линии правительства 900 тонн цемента и по линии гуманитарной помощи — 30 тонн, а также другие стройматериалы.

«Со склада МЧС доставлено 540 килограммов макарон, 600 килограммов сахара и 800 килограммов растительного масла», — добавил замглавы ведомства.