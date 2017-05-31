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Общество

Врачи бьют тревогу: подростки Кыргызстана становятся «аптечными» наркоманами

Врачи Кыргызстана бьют тревогу. Среди подростков растет процент так называемых «аптечных наркоманов». Об этом заявлено сегодня на пресс-конференции.

По словам врача-нарколога Мелиса Исакова, точных данных, сколько именно несовершеннолетних страдают такой зависимостью, нет. На учете стоит 20 человек.

«Но это только малая часть. Сколько реально зависимых — неизвестно. Самое опасное, что лекарственные препараты, содержащие психоактивные вещества, к примеру, сиропы от кашля или седативные — тот же корвалол, доступны. А в Интернете можно все схемы приготовления наркотиков посмотреть», — сказал Мелис Исаков.

Представитель Минздрава Бермет Барыктабасова добавила, что с этим явлением необходимо бороться и ограничить доступ подростков к таким препаратам. В частности, отпускать такие лекарства только по рецепту, если покупатель несовершеннолетний.
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