Минобразования Кыргызстана намерено отправить делегацию в Грузию

Министерство образования и науки намерено отправить делегацию в Грузию, сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе ведомства.

Напомним, в ходе официального визита президента Кыргызстана в Грузию в октябре 2016 года было подписано соглашение о двустороннем сотрудничестве в области образования.

Бывшая в то время министром образования и науки Эльвира Сариева сообщила ИА «24.kg» , что сразу после визита официальной делегации в Грузию направится ректорский состав из Кыргызстана, а затем студенческая группа. Однако поездка до сих пор не состоялась.

«Минобразования КР направило письмо в Грузию для проработки вопроса об организации визита делегации ректоров и директоров высших и среднеспециальных учебных заведений Кыргызстана в Грузию для обмена опытом. На сегодня вопрос находится на рассмотрении у грузинской стороны», — заметили в ведомстве.