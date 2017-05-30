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Общество

Ответы участников Общереспубликанского тестирования запишут на диск

Ответы участников Общереспубликанского тестирования запишут на диск, который поместят в ячейку банка. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Центре оценки в образовании и методов обучения.

Отметим, что решения к задачам появляются только после того, как просканируют все листы ответов абитуриентов.

В 2017 году ОРТ прошли 47,5 тысячи человек. Несколько человек дисквалифицировали, в том числе за наличие телефона и за «каскадерство».

С 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы (независимо от формы собственности) и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное). Получившие высокие баллы имеют возможность поступить в вуз на бюджетное обучение.
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